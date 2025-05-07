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Психолог раскрыла пользу компьютерных игр для детей

Контролируемая игра: как гаджеты могут помочь развитию ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Компьютерные игры могут быть полезны для развития детей — но только при правильном подходе. Об этом NEWS.ru рассказала детский психолог Екатерина Маденко.

— Видеоигры — это не просто развлечение, — объясняет специалист. — Они развивают важные навыки: логическое и творческое мышление, внимательность и скорость реакции, умение работать в команде (при совместной игре).

Но психолог предупреждает о важных условиях. Необходим жесткий контроль времени, не более 1−2 часов в день. Также важно выбирать развивающие игры по возрасту. Помимо этого, необходимо добавить физическую активность.

— Особенно осторожными нужно быть с детьми, у которых есть сложности в общении, — добавляет Маденко. — Игры не должны заменять реальное общение и учебу.

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