Психолог раскрыла пользу компьютерных игр для детей

Компьютерные игры могут быть полезны для развития детей — но только при правильном подходе. Об этом NEWS.ru рассказала детский психолог Екатерина Маденко.
— Видеоигры — это не просто развлечение, — объясняет специалист. — Они развивают важные навыки: логическое и творческое мышление, внимательность и скорость реакции, умение работать в команде (при совместной игре).
Но психолог предупреждает о важных условиях. Необходим жесткий контроль времени, не более 1−2 часов в день. Также важно выбирать развивающие игры по возрасту. Помимо этого, необходимо добавить физическую активность.
— Особенно осторожными нужно быть с детьми, у которых есть сложности в общении, — добавляет Маденко. — Игры не должны заменять реальное общение и учебу.
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