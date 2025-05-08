В Молдавии запретили учителям ездить в Россию: подробности

Нужно сказать, что в Молдавии совсем потеряли грань между реальностью и вымыслом из-за оголтелой русофобии. Недавно появилась информация, что в молдавском учебнике истории нашли грубую ошибку в фактах о Второй мировой войне. Там выдали удары ВС США за нападение СССР. Авторы пособия представили американские бомбардировщики B-24 Liberator как советские самолеты, которые якобы бомбили румынский город Плоешти.