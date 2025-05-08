В Молдавии запретили учителям ездить в Россию: подробности

Министр образования Молдавии Дан Перчун запретил учителям совершать деловые поездки в Россию по обмену опытом. Об этом чиновник написал на личной странице в соцсетях.
«Запрещается участие образовательных учреждений, педагогов и административного персонала в мероприятиях, проектах или программах, организуемых структурами, посягающими на независимость и безопасность Республики Молдова», — отметил Перчун.
Нужно сказать, что в Молдавии совсем потеряли грань между реальностью и вымыслом из-за оголтелой русофобии. Недавно появилась информация, что в молдавском учебнике истории нашли грубую ошибку в фактах о Второй мировой войне. Там выдали удары ВС США за нападение СССР. Авторы пособия представили американские бомбардировщики B-24 Liberator как советские самолеты, которые якобы бомбили румынский город Плоешти.
Кроме того, как ранее сообщил KP.RU, в учебнике истории в Молдавии именно СССР обвиняется в развязывании Второй мировой войны. При этом министр образования Молдавии Перчун утверждает, что якобы только такая информация отражает истинный смысл исторических событий.