В Астане дрон прилетел к окну на 20-м этаже и потребовал не снимать парад 7 мая

Как сообщает газета Ак Жайык, эти меры были приняты для обеспечения безопасности граждан во время масштабного мероприятия на площади Независимости республики. Как сообщило издание Orda.kz, парад в Астане был закрытым: ~жители города, за исключением приглашенных лиц, могли увидеть его только по телевизору или на установленных на улице LED-экранах~. В Минобороны страны пояснили, что все желающие могли увидеть парад вживую 3 и 4 мая во время генеральных репетиций.