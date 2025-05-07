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Мингорисполком решил включить батареи в Минске в четверг 8 мая 2025 года

Отопление вернется в социальные объекты Минска уже в четверг, 8 мая 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Власти Минска приняли решение включить отопление в некоторых объектах белорусской столицы. Как сообщили в официальном телеграм-канале Мингорисполкома, уже завтра, в четверг, 8 мая 2025 года, «в социальные объекты города Минска возобновляется подача тепла».

Как пояснили в руководстве города, это решение принято «в связи со складывающимися погодными условиями, низкой температурой наружного воздуха в ночные часы».

Таким образом, отопление включат не в квартирах минчан, а в социальных объектах, то есть школах, детских садах, учреждениях здравоохранения, общежитиях и библиотеках.

Ранее мы писали о том, что госконтроль проведет горячую линию по наличию и ценам на картошку в Беларуси (тут про это).