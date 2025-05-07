Огонек надежды в «землянке»: история одной из самых пронзительных песен Великой Отечественной Войны

Вскоре композиция распространилась по всему фронту, приобретя популярность среди военнослужащих и фронтовых художественных коллективов. Она также была включена в репертуар прославленной певицы Лидии Руслановой. Известно, что именно после ее исполнения этой песни в апреле 1942 года перед бойцами 2-го гвардейского кавалерийского корпуса под Волоколамском начались ее романтические отношения с генерал-майором Владимиром Крюковым. Следует отметить, что заключительная строка произведения зачастую звучит в интерпретации «От твоей негасимой любви». В годы войны встречались варианты, в которых после первых двух куплетов, остававшихся неизменными, следовали не два, а четыре дополнительных куплета. Помимо этого, появилось несколько песен-ответов на данное произведение.