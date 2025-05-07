Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 8 мая

Нельзя ссориться и сквернословить — это может «отпугнуть» удачу и навлечь несчастья. Не стоит отказывать в помощи — особенно если просят еду или небольшую услугу, иначе можно лишиться благополучия. Не рекомендуется лениться — день считается благоприятным для труда, а безделье может привести к финансовым трудностям. Нежелательно начинать важные дела без молитвы — наши предки верили, что без благословения любое начинание может пойти наперекосяк. Нельзя оставлять двери и окна закрытыми — считалось, что это «запирает» удачу, нужно дать свежему воздуху и положительной энергии войти в дом.