Поможет комплекс мер: диетолог дала Лере Кудрявцевой советы по похудению

Лера призналась в проблеме.
Телеведущей Лере Кудрявцевой придется сильно постараться, чтобы сбросить набранные килограммы, но варианты есть. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась диетолог, нутрициолог Лариса Никитина.
«С годами несколько снижается основной обмен. Какие бы мы ни были спортивные, подвижные, есть определенный гормональный уровень, и он начинает снижаться. И женщине с годами, в отличие от 20-ти или от 30-тилетних, дальше все сложнее и сложнее бросить вес, потому что сильно снижается основной обмен. Плюс никто не отменял инсулинорезистентность», — говорит эксперт.
53-летняя Кудрявцева призналась, что сильно набрала, теперь на ней все платья трещат по швам. Причиной стала операция, из-за которой теледива была обездвижена, а после передвигалась на костылях. «Лежала три месяца, жрала, как свинья, и поправилась сильно… Мало хожу и худым селедкам завидую», — поделилась Лера.
А еще телеведущая испытывает стресс на фоне проблем с зависимостью мужа Игоря Макарова. Подобные негативные эмоции также не прибавляют здоровья и напрямую отображаются на фигуре, провоцируя набор веса.
Чтобы привести себя в порядок и сбросить лишнее, необходимо сдать анализы, увеличить физическую нагрузку, хотя бы больше ходить, обратить внимание не только на то, что лежит в тарелке и в каком объеме, а также заняться «головой», поясняет Никитина.
«Мы все неправильно питаемся, нагружаем поджелудочную железу, часто перекусываем, едим сладкое, которое нам для здоровья совершенно не нужно. Необходимо пересмотреть рацион: уменьшить количество углеводов, добавить белка и не употреблять еду без белка, какой бы это ни был прием пищи. Кроме того, провести чекап организма. Могут быть какие угодно причины набора веса. Например, нехватка витамина D, который компенсируется за счет еды. Тут нельзя давать однозначного совета, так как все индивидуально. И, конечно, хорошо бы обязательно проработать с психотерапевтом историю с мужем», — говорит эксперт.
Кроме этого, на набор веса влияет группа крови. Лариса Никитина объясняет: обладатели первой группы во время стресса теряют вес. Остальные — набирают. «На мой взгляд, Лера очень организованный человек, она столько лет держит себя в идеальной форме, очень много работает. Поэтому уверена, она справится и быстро преодолеет все проблемы», — заключила Никитина.