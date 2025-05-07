Поможет комплекс мер: диетолог дала Лере Кудрявцевой советы по похудению

«Мы все неправильно питаемся, нагружаем поджелудочную железу, часто перекусываем, едим сладкое, которое нам для здоровья совершенно не нужно. Необходимо пересмотреть рацион: уменьшить количество углеводов, добавить белка и не употреблять еду без белка, какой бы это ни был прием пищи. Кроме того, провести чекап организма. Могут быть какие угодно причины набора веса. Например, нехватка витамина D, который компенсируется за счет еды. Тут нельзя давать однозначного совета, так как все индивидуально. И, конечно, хорошо бы обязательно проработать с психотерапевтом историю с мужем», — говорит эксперт.