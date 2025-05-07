Концерт группы Любэ в честь 80-летия Дня Победы перенесли

Изначально выступление должно было пройти 18 апреля, однако за два дня до выступления организаторы сообщили о его переносе на 26 апреля. При этом гонорар Offset составляет 500 тысяч долларов. Артист уже приезжал в Россию в 2019 году, поэтому когда ему вновь предложили выступить в Москве, то он сразу же согласился.