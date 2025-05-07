Концерт группы Любэ в честь 80-летия Дня Победы перенесли

Выступление российской группы «Любэ», которое должно было состояться 7 мая в честь 80-летия Великой Победы, перенесли. Об этом в среду, 7 мая, рассказали на официальной страничке коллектива в социальной сети «ВКонтакте».
Причиной такого решения стало то, что артист Николай Расторгуев и солист группы не сможет провести концерт по состоянию здоровья.
— Концерт переносится на 28 мая 2025 года. Билеты на новую дату будут действительны, — говорится в сообщении.
Недавно концерт американского рэпера Киари Кендрелли Сифуса, более известного под сценическим псевдонимом Offset, в Москве был во второй раз перенесен ― с 26 апреля на 14 июня. При этом все купленные билеты остаются действительными, а место проведения будет прежним ― «МТС Live Холл».
Изначально выступление должно было пройти 18 апреля, однако за два дня до выступления организаторы сообщили о его переносе на 26 апреля. При этом гонорар Offset составляет 500 тысяч долларов. Артист уже приезжал в Россию в 2019 году, поэтому когда ему вновь предложили выступить в Москве, то он сразу же согласился.