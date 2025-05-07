VK проведет Всероссийскую минуту молчания онлайн

В честь знаменательной даты на главной странице «VK Видео» будет размещен специальный раздел под названием «80 лет Победы». В этом разделе пользователи найдут свыше 260 материалов, посвященных истории Великой Отечественной войны. Среди них — художественные и документальные фильмы, телесериалы, эксклюзивные авторские программы, а также прямые трансляции Парада Победы на Красной площади в Москве и шествия «Бессмертного полка». Эти и другие проекты находятся на специальном сайте.