Четыре выкидыша: бывшая девушка Дурова рассказала о своих попытках забеременеть

— Быстро ли я забеременела? Нет, мне потребовалось около трех с половиной лет. За это время у меня было четыре выкидыша и одна внематочная беременность. Я также прошла цикл сбора яйцеклеток — было извлечено двенадцать фолликул, — уточнила она.