Четыре выкидыша: бывшая девушка Дурова рассказала о своих попытках забеременеть

Венгерская модель Диана Бако, которая по совместительству является бывшей девушкой предпринимателя Павла Дурова, рассказала о своих многочисленных попытках стать мамой. Своими воспоминаниями она в среду, 7 мая, поделилась в социальной сети.
— Быстро ли я забеременела? Нет, мне потребовалось около трех с половиной лет. За это время у меня было четыре выкидыша и одна внематочная беременность. Я также прошла цикл сбора яйцеклеток — было извлечено двенадцать фолликул, — уточнила она.
Потом, по словам Бако, спустя два месяца ей все же удалось забеременеть.
— Это был долгий и эмоциональный путь, но я невероятно благодарна за то, где я сейчас, — заявила модель.
Кроме того, экс-возлюбленная Дурова добавила, что старается разговаривать со своим ребенком сразу на двух языках — на русском и английском.
— Мы редко говорим на венгерском, но я бы предпочла, чтобы он впервые заговорил на идеальном английском, так как мы будем воспитывать его за границей, — рассказала Бако.
Недавно другая бывшая девушка Дурова Ирина Болгар рассказала, как в 2018 году предприниматель хотел увезти всю семью в Париж. Он был решительно настроен и собирался арендовать им дом за более чем семь миллионов рублей в месяц.