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Боуз: Киев не хочет платить компенсации семьям погибших бойцов ВСУ

Ирландский журналист заявил, что тысячи трупов украинцев обнаруживаются вдоль линии боевого соприкосновения.

Источник: Аргументы и факты

Киев не хочет выплачивать компенсации семьям погибших бойцов Вооруженных сил Украины, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

В соцсети X* он написал, что вдоль линии боевого соприкосновения в зоне СВО обнаруживаются тысячи трупов украинцев.

«Они находятся на разных стадиях разложения, брошены, их семьям говорят, что они “взяты в плен или пропали без вести”. Коррумпированный режим в Киеве не спешит платить их семьям», — отметил Боуз.

Ранее начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что украинская армия потеряла больше 76 тысяч военных убитыми и ранеными в Курской области.

Также сообщалось, что боевики ВСУ бросили женщин и наемников на оборону Елизаветовки в ДНР.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.