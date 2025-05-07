Киев не хочет выплачивать компенсации семьям погибших бойцов Вооруженных сил Украины, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
В соцсети X* он написал, что вдоль линии боевого соприкосновения в зоне СВО обнаруживаются тысячи трупов украинцев.
«Они находятся на разных стадиях разложения, брошены, их семьям говорят, что они “взяты в плен или пропали без вести”. Коррумпированный режим в Киеве не спешит платить их семьям», — отметил Боуз.
Ранее начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что украинская армия потеряла больше 76 тысяч военных убитыми и ранеными в Курской области.
Также сообщалось, что боевики ВСУ бросили женщин и наемников на оборону Елизаветовки в ДНР.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.