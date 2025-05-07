Первая леди Бразилии рассказала о своих предках из России

— Часть моей семьи, которую я не знала, — моя бабушка по материнской линии и ее родители — были отсюда и эмигрировали в Бразилию, в штат Парана, где я родилась, и я счастлива здесь быть. Поэтому я себя чувствую очень комфортно тут, в России, — приводит ее слова РИА Новости.