Первая леди Бразилии рассказала о своих предках из России

Первая леди Бразилии Розанжела (Жанжа) Лула да Силва, находясь в Москве, рассказала, что чувствует себя очень уютно в России, так как ее предки по материнской линии эмигрировали в Бразилию из РФ. Жена бразильского лидера выступила в Высшей школе экономики.
— Часть моей семьи, которую я не знала, — моя бабушка по материнской линии и ее родители — были отсюда и эмигрировали в Бразилию, в штат Парана, где я родилась, и я счастлива здесь быть. Поэтому я себя чувствую очень комфортно тут, в России, — приводит ее слова РИА Новости.
Бразильская делегация во главе с президентом Луис Инасиу Лулой да Силвой в среду, 7 мая, прилетела в Москву для участия в параде Победы, который пройдет 9 мая. В рамках визита он планирует подписать соглашение о сотрудничестве с «Техснабэкспортом» для совместного развития деятельности по разведке, разработке и добыче урана. Кроме того, бразильская сторона намерена подписать меморандум о взаимопонимании с «Новатэком» с целью изучить возможности сотрудничества в развитии инфраструктуры сжиженного природного газа в стране.
Накануне 80-летия Победы над фашизмом в Москве начали собираться мировые лидеры со всего света. В среду, 7 мая, многие из них прибыли в российскую столицу, с некоторыми из них президент России Владимир Путин уже успел встретиться. О том, кто поучаствует в праздничных мероприятиях, а кто все-таки не смог приехать, — в материале «Вечерней Москвы».