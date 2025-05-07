«Зачем служить, если не помогать»: ликвидировавший боевика в Дагестане рассказал о других историях спасения

Мурад Магомедов со своим напарником спас людей во время взрыва на АЗС в Махачкале.
Полицейский Мурад Магомедов, ликвидировавший 5 мая террориста во время перестрелки в Махачкале, и ранее проявлял героизм: в 2024 году он был ранен, защищая людей при нападении на храмы и синагоги, а в 2023-м помогал пострадавшим после взрыва на АЗС. По его словам, служба невозможна без помощи людям, рассказала его тетя Земфира.
«Он [Мурад] очень быстро на все реагирует, бегом-бегом, и он уже на месте. Говорит, а зачем я в службу пошел, зачем мне такая работа, если я не иду помогать. Всегда у него вот так, если нужен, бегом бежит, хоть в гражданской одежде, хоть на своей машине, даже в свое свободное время, не поев, не поспав, побежит», — рассказывает о Мураде его тетя Земфира. Ее слова приводит сайт «Регнум». Она уверена, что его характер — это результат правильного воспитания и хорошего отношения в семье.
В июне 2024 года он и его напарник Магомед попали под обстрел во время нападения на Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале, где погибли 16 сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц. Они одними из первых прибыли на место происшествия и вступили в перестрелку с нападавшими. Годом ранее оба стали свидетелями взрыва на автозаправочной станции в Махачкале, оказывая помощь пострадавшим и участвуя в поиске погибших. Тогда ранения получили 63 человека, включая 16 детей, погибли 35 человек.
«Все это оставило глубокий след, — вспоминает Магомед. — Никогда не видел столько жертв и пострадавших. Из темноты вышла женщина с двумя детьми, у всех — осколочные ранения на лицах. Мы сразу отправили их в больницу».
Очередной героический поступок Мурад совершил во время перестрелки в Махачкале 5 мая. В тот день неизвестные напали на сотрудников ДПС, открыв по ним огонь и завладев патрульным автомобилем. В результате он получил тяжелые ранения, включая перелом ноги, три глубокие резаные раны, сотрясение мозга и множественные ножевые ранения. Сейчас он идет на поправку, 7 мая он был переведен в медсанчасть МВД РД. Там 8 мая ему проведут операцию на ноге. По словам родственников, Мурад сейчас находится в шоковом состоянии, но узнает родных.