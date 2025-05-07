«Зачем служить, если не помогать»: ликвидировавший боевика в Дагестане рассказал о других историях спасения

«Он [Мурад] очень быстро на все реагирует, бегом-бегом, и он уже на месте. Говорит, а зачем я в службу пошел, зачем мне такая работа, если я не иду помогать. Всегда у него вот так, если нужен, бегом бежит, хоть в гражданской одежде, хоть на своей машине, даже в свое свободное время, не поев, не поспав, побежит», — рассказывает о Мураде его тетя Земфира. Ее слова приводит сайт «Регнум». Она уверена, что его характер — это результат правильного воспитания и хорошего отношения в семье.