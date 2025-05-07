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Росавиация: в «Домодедово» сняты ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту «Домодедово». Об этом рассказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт вернулся к штатной работе.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту «Домодедово». Об этом рассказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Домодедово в 21:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем telegram-канале.

По данным Росавиации, из 186 авиалайнеров, которые 6−7 мая были вынуждены изменить маршрут из-за введенных ограничений, более 70% — а именно 135 воздушных судов — впоследствии смогли приземлиться в аэропортах своего первоначального назначения. Соответствующая информация приводится в статистике ведомства по состоянию на 18:00 и была озвучена на вечернем заседании координационного штаба. Остальные самолеты на тот момент находились на двадцати запасных аэродромах. Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне атак ВСУ.