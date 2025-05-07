Росавиация: в «Домодедово» сняты ограничения на полеты

По данным Росавиации, из 186 авиалайнеров, которые 6−7 мая были вынуждены изменить маршрут из-за введенных ограничений, более 70% — а именно 135 воздушных судов — впоследствии смогли приземлиться в аэропортах своего первоначального назначения. Соответствующая информация приводится в статистике ведомства по состоянию на 18:00 и была озвучена на вечернем заседании координационного штаба. Остальные самолеты на тот момент находились на двадцати запасных аэродромах. Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне атак ВСУ.