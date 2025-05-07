«Аэрофлот» и «Россия» вернут деньги пассажирам отмененных рейсов

«Если путешественники брали билет через сайт, средства придут автоматически», — объяснили в пресс-службе авиакомпании. Там отметили, что в течение трех дней после возврата денежных средств туристам предоставляется возможность оформить новый билет на другую дату с сохранением маршрута, тарифа и класса обслуживания. Пассажирам, которые приобрели билеты через агентства, необходимо обращаться непосредственно к своему поставщику услуг.