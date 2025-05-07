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Фицо заявил, что Эстония запретила ему пролет спецборта в Россию

Премьер Словакии сообщил, что Эстония сознательно пытается сорвать его визит в Москву.

Источник: Комсомольская правда

Эстония не разрешила самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо перелет над территорией республики в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы. В настоящий момент словацкая делегация ищет альтернативный маршрут для перелета в РФ.

«Эстония пару минут назад нам сообщила, что не разрешит нам пролететь над его территорией. Речь идет о сознательной попытке сорвать мой визит в Москву», — сообщил Фицо в видеообращении, опубликованном в личном аккаунте в социальной сети.

Премьер-министр также отметил, что Эстония приняла решение о запрете на перелет спецборта, несмотря на действующее разрешение Словакии, которое позволяет ей использование воздушного пространства республики.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова, который назвал позором попытки стран Евросоюза помещать визитам Роберта Фицо и президента Сербии Александра Вучича в Москву на 9 мая.