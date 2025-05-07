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Юрист объяснила, как суды решают судьбу питомцев при разводе

Не просто имущество: как любовь животного влияет на решение суда при разводе.

Источник: Комсомольская правда

При разводе домашние питомцы становятся предметом спора — но суд рассматривает их не как обычное имущество. Об этом NEWS.ru рассказала юрист Евгения Данилова.

— Хотя по закону животные считаются имуществом, суды учитывают их особый статус, — поясняет эксперт. — Решающим фактором может стать эмоциональная привязанность питомца к одному из супругов.

Ключевые критерии судебных решений: документальные доказательства (чеки о покупке, переписка о подарке), фактический уход (свидетельства о кормлении, выгуле), финансовые вложения (ветеринарные счета, покупка корма) и эмоциональная связь (к кому питомец больше привязан).

— Судьи все чаще прибегают к помощи кинологов и зоопсихологов, чтобы определить истинные предпочтения животного, — добавляет Данилова. — Это принципиально отличает такие дела от споров о другом имуществе.

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