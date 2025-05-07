Врач назвала эффективный метод в борьбе с ожирением

Бариатрическая операция — эффективная мера в борьбе с избыточной массой тела.
Избыточная масса тела увеличивает вероятность возникновения ряда заболеваний, среди которых сахарный диабет, патологии сердечно-сосудистой системы и нарушения в работе опорно-двигательного аппарата. В отдельных случаях при тяжелых формах ожирения и сопутствующих метаболических нарушениях в качестве метода лечения может быть использовано хирургическое вмешательство, в частности бариатрические операции. Об этом URA.RU рассказала врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Пронина.
«Важно подчеркнуть, что бариатрические операции не являются косметическими процедурами, а представляют собой медицинский инструмент, который применяется, когда консервативные методы, такие как диета, физическая активность, а также медикаментозная терапия не дают устойчивого результата в течение 1−2 лет», — сказала Пронина.
Бариатрические хирургические вмешательства классифицируются на три основные группы. Первая из них — рестриктивные операции, направленные на уменьшение вместимости желудка. Вторую категорию составляют мальабсорбтивные операции, основная цель которых — уменьшить способность организма усваивать питательные вещества. Третья категория включают в себя комбинированные хирургические вмешательства, объединяющие принципы двух предыдущих типов бариатрических операций. Такой метод носит название желудочного шунтирования. В ходе процедуры формируется небольшой желудочный резервуар, который напрямую соединяется с тонкой кишкой, что позволяет обойти определенные участки желудочно-кишечного тракта.
«Выбор метода лечения зависит от индекса массы тела пациента, сопутствующих заболеваний и индивидуальных рисков. Стоит отметить, что основная цель таких операций заключается не только в снижении массы тела, но и в коррекции обмена веществ: улучшения контроля над уровнем глюкозы и липидным профилем», — отметила Пронина. Она подчеркнула, что перед принятием решения о проведении операции следует совместно с врачом удостовериться в недостаточной эффективности консервативных методов лечения.