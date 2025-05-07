Врач назвала эффективный метод в борьбе с ожирением

«Выбор метода лечения зависит от индекса массы тела пациента, сопутствующих заболеваний и индивидуальных рисков. Стоит отметить, что основная цель таких операций заключается не только в снижении массы тела, но и в коррекции обмена веществ: улучшения контроля над уровнем глюкозы и липидным профилем», — отметила Пронина. Она подчеркнула, что перед принятием решения о проведении операции следует совместно с врачом удостовериться в недостаточной эффективности консервативных методов лечения.