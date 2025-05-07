«Вполне может быть»: эксперты высказались о возможном ударе «Орешником» по Киеву

— Ну, я думаю, у нас оружие есть и помощнее «Орешника», и поэффективнее. Но раз он уже применялся и все видят результаты, то давайте будем считать, что это «Орешник». Такое вполне может быть, — рассказал парламентарий в беседе с Lenta.ru.