«Вполне может быть»: эксперты высказались о возможном ударе «Орешником» по Киеву

Возможными целями для ударов по территории Украины комплексом сверхзвуковых баллистических ракет «Орешник» являются промышленные центры, привязанные к производству вооружений, ракет и боевой техники. Об этом в среду, 7 мая, заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
— Кроме того, целью могут стать так называемые центры принятия решений — командные пункты, которые управляют непосредственно системой ПВО в Минобороны, и, конечно, командные пункты Сухопутных войск самого Генштаба, ГУР Украины, — подчеркнул военнослужащий.
Он добавил, что российские войска могут атаковать административные здания городского назначения — промышленные предприятия, которые обеспечивают электроэнергией и водоснабжением центры управления украинских Вооруженных сил, передает mk.ru.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в свою очередь заявил, что российское командование давно выбрало цели для нанесения ударов.
— Ну, я думаю, у нас оружие есть и помощнее «Орешника», и поэффективнее. Но раз он уже применялся и все видят результаты, то давайте будем считать, что это «Орешник». Такое вполне может быть, — рассказал парламентарий в беседе с Lenta.ru.
7 мая появилась информация о том, что президент России Владимир Путин якобы отдал поручение Министерству обороны, в рамках которого необходимо выбрать цели в Киеве для осуществления ударов ракетным комплексом «Орешник». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя подобные сообщения, заявил, что ему нечего сказать, поскольку позиция Москвы по перемирию «хорошо известна» и в ней нет «никаких новых элементов».