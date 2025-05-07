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Федерацию фехтования Украины возмутил допуск россиян на командные турниры

Федерация фехтования Украины назвала противоправным решение FIE о допуске россиян и белорусов к командным турнирам.

Источник: Аргументы и факты

Федерация фехтования Украины возмутилась решением Международной федерации фехтования (FIE) о допуске российских и белорусских спортсменов к командными соревнованиям, передает Tribuna.

В украинской федерации фехтования назвали это решение противоправным, не отвечающим рекомендациям Международного олимпийского комитета. Также в организации заявили, что готовят обращение к Европейской конфедерации фехтования, которой было делегировано проведение чемпионата Европы, по поводу недопустимости допуска команд, состоящих из нейтральных атлетов, и призыв к другим европейским федерациям о поддержке их в этом.

Кроме того, в федерации заявили о подготовке «определенных юридических действий» по этому поводу.

7 мая FIE объявила о решении допустить россиян и белорусов к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе во взрослых турнирах. Ранее они допускались только до личных состязаний.