Врач раскрыла опасное влияние модной диеты на сердце и сосуды

Она добавила, что питание с высоким содержанием белка также может перегружать почки и печень, особенно у людей с предрасположенностью к заболеваниям этих органов. Кроме того, не следует увлекаться низкокалорийными диетами, которые предлагают потребление менее 800 калорий в день.