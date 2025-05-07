Врач раскрыла опасное влияние модной диеты на сердце и сосуды

Модные диеты могут спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, например, питанием с высоким содержанием жира, но низким содержанием углеводов, может привести к проблемам с сердцем и сосудами. Об этом предупредила в беседе с изданием Lenta.ru врач-кардиолог Елизавета Скородумова.
— Кетодиета на длительный срок может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой и другими органами из-за высокого содержания жиров и низкого содержания углеводов, — сообщила медик.
Она добавила, что питание с высоким содержанием белка также может перегружать почки и печень, особенно у людей с предрасположенностью к заболеваниям этих органов. Кроме того, не следует увлекаться низкокалорийными диетами, которые предлагают потребление менее 800 калорий в день.
Ранее KP.RU рассказывал о рисовой диете. Наиболее питательным и полезным современные диетологи называют неочищенный, нешлифованный рис (коричневый или бурый). В процессе обработки он сохраняет целостность оболочки зерна, тем самым в конечном продукте остаются питательные вещества и пищевая ценность. А длиннозерный рис является чемпионом по содержанию клетчатки. Во время диеты разрешено употреблять и другие виды продуктов. Главное — ограничивать в рационе белок и жиры.