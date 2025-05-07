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Белоусов успокоил россиян на фоне массовых налетов БПЛА Украины. Видео

Россия уже отразила вражеские атаки беспилотников со стороны Украины. Об этом сообщил Министр обороны Андрей Белоусов.

Белоусов успокоил россиян на фоне массовых налетов БПЛА Украины.

Россия уже отразила вражеские атаки беспилотников со стороны Украины. Об этом сообщил Министр обороны Андрей Белоусов.

«При встрече с Белоусовым уточнил у него, сможем ли мы отбиться от украинских налетов в эти праздничные дни. — Без всякого сомнения. Уже отбились», — сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем telegram-канале.

Атаки украинских беспилотников участились накануне трехдневного перемирия и празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новых указаний по перемирию не поступало, а позиция России по ответным мерам остается прежней. В ночь на 7 мая системы ПВО уже уничтожили не менее 14 БПЛА, летевших в сторону Москвы.