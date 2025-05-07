Белоусов успокоил россиян на фоне массовых налетов БПЛА Украины. Видео

Атаки украинских беспилотников участились накануне трехдневного перемирия и празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новых указаний по перемирию не поступало, а позиция России по ответным мерам остается прежней. В ночь на 7 мая системы ПВО уже уничтожили не менее 14 БПЛА, летевших в сторону Москвы.