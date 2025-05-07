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Первая леди Бразилии объявила о своем русском происхождении в ходе визита в РФ

Первая леди Бразилии Розанжела Лула да Силва заявила, что ее предки по материнской линии происходят из России. Об этом она рассказала, выступая на мероприятии в Высшей школе экономики.

Жена президента Бразилии оказалась отчасти русской.

Первая леди Бразилии Розанжела Лула да Силва заявила, что ее предки по материнской линии происходят из России. Об этом она рассказала, выступая на мероприятии в Высшей школе экономики.

«Моя бабушка по материнской линии и ее родители — были отсюда [из России] и эмигрировали в Бразилию… Поэтому я себя чувствую очень комфортно тут, в России», — сказала она, слова приводит РИА Новости. Первая леди уточнила, что счастлива быть в России.

7 мая президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Москву по приглашению российского лидера Владимира Путина для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы. В рамках визита планируется подписание ряда двусторонних соглашений в сфере научно-технического сотрудничества, а также проведение переговоров, посвященных укреплению торгово-экономических связей между Бразилией и Российской Федерацией.