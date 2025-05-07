Первая леди Бразилии объявила о своем русском происхождении в ходе визита в РФ

«Моя бабушка по материнской линии и ее родители — были отсюда [из России] и эмигрировали в Бразилию… Поэтому я себя чувствую очень комфортно тут, в России», — сказала она, слова приводит РИА Новости. Первая леди уточнила, что счастлива быть в России.