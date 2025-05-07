Возможная ядерная война между Индией и Пакистаном, предсказания Жириновского — новый выпуск шоу от URA.RU

Этой ночью Индия инициировала военную операцию под названием «Синдур», в ходе которой были нанесены девять авиаударов по приграничным территориям Пакистана. Данные действия стали ответной мерой на нападение террористической организации «Фронт сопротивления», в результате которого погибли 25 индийских граждан. В новом выпуске шоу «По фактам» от URA.RU вы узнаете об истории конфликта о том, возможна ли ядерная война между этими двумя странами и почему в соцсетях стали вспоминать прогнозы политика Владимира Жириновского, которые тот дал еще в 2004 году.