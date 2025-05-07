Лису из группы Blackpink массово отменяют после ее выхода на Met Gala

В ночь с 5 на 6 мая в метрополитен-музее Нью-Йорка прошла красная дорожка Met Gala, которая в этом году окрасилась в синий цвет. Многие зарубежные артисты посетили мероприятие, тематикой которого в этом году был объявлен «Тончайший крой: черный стиль». Кто принял участие в ежегодном мероприятии и чьи наряды оказались самыми запоминающимися — в материале «Вечерней Москвы».