Лису из группы Blackpink массово отменяют после ее выхода на Met Gala

Одну из участниц южнокорейской поп-группы Blackpink Лису начали массово отменять из-за ее наряда, в котором она посетила Met Gala в ночь с 5 на 6 мая. Об этом рассказали в TMZ.
Внимательные пользователи Сети заметили, что на ее нижней части образа изображены активистки, которые боролись за права темнокожих. В частности, речь идет о Майе Энджелоу, Розе Паркс и Энн Лоу.
Основная тема бала разворачивалась вокруг самовыражения и протеста афроамериканцев через моду. Именно из-за этого некоторые посчитали наряд Лисы вдвойне оскорбительным.
Над образом певицы работал модный дом Луи Виттон. Как только скандал разгорелся, они сразу же поспешили прокомментировать произошедшее.
По их словам, на боди певицы изображены не активистки, а люди, сыгравшие важную роль в жизни создателя наряда Генри Тейлора, передают в издании.
В ночь с 5 на 6 мая в метрополитен-музее Нью-Йорка прошла красная дорожка Met Gala, которая в этом году окрасилась в синий цвет. Многие зарубежные артисты посетили мероприятие, тематикой которого в этом году был объявлен «Тончайший крой: черный стиль». Кто принял участие в ежегодном мероприятии и чьи наряды оказались самыми запоминающимися — в материале «Вечерней Москвы».