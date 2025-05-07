Россиянам напомнили, что грозит за езду без номеров после покупки автомобиля

В России в текущем году правила регистрации автомобиля не изменились — у владельца есть ровно 10 дней на оформление машины после ее приобретения. Этот период начинается не с момента подписания договора о купле-продаже, а на следующий день после фактической передачи машины, в соответствии с положениями статьи 223 ГК РФ.
Юристы обратили внимание на то, что при расхождении дат в договоре и акте приема-передачи приоритет отдают последнему. В связи с этим водителям следует иметь при себе оба документа во время управления автомобилем без номеров, чтобы избежать спорных ситуаций с сотрудниками ГИБДД.
За нарушение установленного срока регистрации предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 рублей в соответствии с частью 1 статьи 12.2 КоАП РФ. За повторное нарушение наказание станет более строгим — автомобилиста могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей или лишить его права управлять машиной на срок до трех месяцев.
Особенно строго наказывается вождение поставленного на учет автомобиля без установленных номерных знаков. В соответствии с частью 2 статьи 12.2 КоАП РФ такое нарушение влечет за собой штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.
Специалисты подчеркнули, что 10-дневный срок является обязательным требованием российского законодательства. Его игнорирование может привести к серьезным последствиям, особенно в случаях, когда водитель пренебрегает и регистрацией, и установкой номерных знаков, передает издание «Южный автомобиль».
В России с начала мая вступили в силу важные нововведения, касающиеся владельцев автомобилей. В частности, значительно возросли суммы штрафов за слишком частые нарушения правил дорожного движения. Теперь если автомобилист решит «проскочить» на красный сигнал светофора, то ему придется заплатить 2500 рублей вместо прежних 1500. Кроме того, ужесточились санкции за остановку на пешеходном переходе — раньше сумма штрафа составляла тысячу рублей, но с 1 мая она возросла до трех тысяч рублей.