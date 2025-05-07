Россиянам напомнили, что грозит за езду без номеров после покупки автомобиля

В России с начала мая вступили в силу важные нововведения, касающиеся владельцев автомобилей. В частности, значительно возросли суммы штрафов за слишком частые нарушения правил дорожного движения. Теперь если автомобилист решит «проскочить» на красный сигнал светофора, то ему придется заплатить 2500 рублей вместо прежних 1500. Кроме того, ужесточились санкции за остановку на пешеходном переходе — раньше сумма штрафа составляла тысячу рублей, но с 1 мая она возросла до трех тысяч рублей.