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Психолог объяснила странные привычки богачей

Богатые, но скромные: почему состоятельные люди прячут свое благополучие.

Источник: Комсомольская правда

Почему некоторые богатые люди сознательно выбирают скромный образ жизни. Психолог Екатерина Булгакова раскрыла скрытые причины такого поведения в интервью NEWS.ru.

— Это не лицемерие, а сложный защитный механизм, — объясняет эксперт. — За внешней простотой часто стоят вполне рациональные мотивы.

Есть три главные причины «прибеднения». Это социальное одобрение — скромность ассоциируется с моральной чистотой, безопасность — страх привлечь внимание мошенников или хейтеров. Еще одной причиной является комфорт — желание избежать лишних вопросов и зависти.

— Яркие символы богатства вроде дорогих часов или машин могут сделать человека мишенью для критики в соцсетях или даже реальных угроз, — добавляет Булгакова.

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