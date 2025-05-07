Психолог объяснила странные привычки богачей

Почему некоторые богатые люди сознательно выбирают скромный образ жизни. Психолог Екатерина Булгакова раскрыла скрытые причины такого поведения в интервью NEWS.ru.
— Это не лицемерие, а сложный защитный механизм, — объясняет эксперт. — За внешней простотой часто стоят вполне рациональные мотивы.
Есть три главные причины «прибеднения». Это социальное одобрение — скромность ассоциируется с моральной чистотой, безопасность — страх привлечь внимание мошенников или хейтеров. Еще одной причиной является комфорт — желание избежать лишних вопросов и зависти.
— Яркие символы богатства вроде дорогих часов или машин могут сделать человека мишенью для критики в соцсетях или даже реальных угроз, — добавляет Булгакова.
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