Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туск: Польша не будет требовать от ФРГ выплаты за ущерб от нацистской оккупации

Дональд Туск заявил, что Польша планирует сосредоточится на обеспечении безопасности совместно с Германией.

Источник: Комсомольская правда

Польша больше не будет требовать компенсации от Германии за ущерб, причиненный республике во время нацистской оккупации. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

«Мы не будем больше об этом просить», — заявил политик на пресс-конференции по итогам переговоров с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, которые прошли в Варшаве.

Как отметил Туск, в настоящее время Польша намерена сконцентрировать на обеспечении совместной безопасности при участии Германии. При этом премьер-министр республики подчеркнул, что только время покажет, будет ли вопрос о компенсациях подниматься в будущем.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Министерства иностранных дел Польши, что республика закрыла вопрос о репарациях от ФРГ за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.