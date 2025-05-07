Туск: Польша не будет требовать от ФРГ выплаты за ущерб от нацистской оккупации

Польша больше не будет требовать компенсации от Германии за ущерб, причиненный республике во время нацистской оккупации. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск.
«Мы не будем больше об этом просить», — заявил политик на пресс-конференции по итогам переговоров с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, которые прошли в Варшаве.
Как отметил Туск, в настоящее время Польша намерена сконцентрировать на обеспечении совместной безопасности при участии Германии. При этом премьер-министр республики подчеркнул, что только время покажет, будет ли вопрос о компенсациях подниматься в будущем.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Министерства иностранных дел Польши, что республика закрыла вопрос о репарациях от ФРГ за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.