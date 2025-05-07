Черный дым: нового папу римского не выбрали на первом голосовании в Ватикане

В Ватикане завершилось первое голосование на выборах нового папы римского, в результате которого ни один кандидат не смог набрать достаточного количества голосов.
Из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца поднимается черный дым, что свидетельствует о том, что конклав не смог избрать нового понтифика с первой попытки. Кроме того, объявления результатов голосования пришлось ждать на два часа дольше запланированного, передает РИА Новости.
Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет 21 апреля. Понтифик умер от инсульта, который привел к коме и последующей необратимой сердечной недостаточности. Позднее в Сети появилось последнее фото главы Римско-католической церкви перед смертью.
5 мая все 133 кардинала с правом голоса прибыли в Рим для участия в конклаве. 7 мая отец Рафаэль Капо торжественно закрыл двери Сикстинской капеллы, произнеся слова «Extra Omnes», что в переводе с латыни означает «Все вон», и началось первое голосование. После каждого раунда голосования кардиналы сжигают бюллетени. Если выборы окажутся успешными, из трубы над капеллой выйдет белый дым, в противном случае дым будет черным.