Черный дым: нового папу римского не выбрали на первом голосовании в Ватикане

5 мая все 133 кардинала с правом голоса прибыли в Рим для участия в конклаве. 7 мая отец Рафаэль Капо торжественно закрыл двери Сикстинской капеллы, произнеся слова «Extra Omnes», что в переводе с латыни означает «Все вон», и началось первое голосование. После каждого раунда голосования кардиналы сжигают бюллетени. Если выборы окажутся успешными, из трубы над капеллой выйдет белый дым, в противном случае дым будет черным.