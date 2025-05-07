Москвичей предупредили о заморозках и дожде в День Победы

Праздничные выходные не порадуют москвичей и гостей столицы теплом — в столице и области будет прохладно и для городских прогулок, и для выездов на шашлыки. Об этом рассказала в беседе с корреспондентом NEWS.ru специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
— 9 мая днем может пройти кратковременный дождь, ночью в Москве ожидается от +2 до +3 градусов, а в Московском регионе не исключены заморозки, местами температура опустится до −1 градуса, — цитирует издание собеседницу.
Она уточнила, что 8 мая дневная температура в городе составит около +13 градусов, 10 и 11 мая будет облачная погода с прояснениями, дневная температура также останется на уровне +11… +13 градусов.
Ранее KP.RU сообщил, что, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, такая погода — значительная аномалия, температура будет ниже климатической нормы на 6 градусов. Он отметил, что обычно так холодно бывает в начале апреля. Но ничего не поделаешь — майская погода изменчива, недаром в опере с ней сравнивают сердце красавицы. При этом тепла не видно до середины месяца и только начиная с 15 — 16 мая температура доберется до 15-градусной отметки, добавил синоптик.