Москвичей предупредили о заморозках и дожде в День Победы

Ранее KP.RU сообщил, что, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, такая погода — значительная аномалия, температура будет ниже климатической нормы на 6 градусов. Он отметил, что обычно так холодно бывает в начале апреля. Но ничего не поделаешь — майская погода изменчива, недаром в опере с ней сравнивают сердце красавицы. При этом тепла не видно до середины месяца и только начиная с 15 — 16 мая температура доберется до 15-градусной отметки, добавил синоптик.