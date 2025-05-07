Трамп заявил, что настало время принимать решение по конфликту на Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что настало время принимать определенные решения по ситуации, происходящей на Украине. Об этом он сообщил во время своего общения с прессой.
При этом, к каким именно выводам пришел президент США, не уточняется.
— Мы достигаем точки, когда предстоит принять какие-то решения. Это меня не радует, — высказался Трамп во время встречи со СМИ на церемонии присяги нового посла США в Китае.
Кроме того, лидер США не стал объяснять, о каких решениях идет речь и что последует после их принятия, передает РИА Новости.
Однако недавно спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что это якобы Россия препятствует установлению мира на Украине.
Ранее стало известно, что окружение президента США подготовило несколько вариантов усиления экономического давления на Россию для того, чтобы подтолкнуть российского лидера Владимира Путина к скорейшему мирному урегулированию военного конфликта на Украине.
Однако, по мнению издания Unherd, многочисленные угрозы Трампа, в рамках которых он обещает ввести новые санкции против России, никак не смогут повлиять на планы главы РФ.