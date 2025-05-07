Пошел черный дым: первый тур выборов нового Папы Римского не дал результатов

Напомним, в конце апреля 2025 года скончался папа Римский Франциск. Понтифик умер после продолжительной болезни. Он был реформатором и очень скоромным человеком. Также Франциск трепетно относился к России и болел душой за быстрое урегулирование конфликта на Украине. Практически сразу после похорон папы в Ватикане приступили к обсуждению того, кто бы мог занять место понтифика.