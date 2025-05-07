Пошел черный дым: первый тур выборов нового Папы Римского не дал результатов

Первое голосование на выборах Папы Римского безрезультатно. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана. Отмечается, что из трубы Сикстинской капеллы в Ватикане пошел черный дым.
Как только новый папа будет выбран, из трубы Сикстинской капеллы должен пойти белый дым. Голосование будет продолжаться до тех пор, пока Конклав не придет к компромиссу. Сейчас же голосование Конклава продолжается уже больше трех часов и пока нет результата.
Напомним, в конце апреля 2025 года скончался папа Римский Франциск. Понтифик умер после продолжительной болезни. Он был реформатором и очень скоромным человеком. Также Франциск трепетно относился к России и болел душой за быстрое урегулирование конфликта на Украине. Практически сразу после похорон папы в Ватикане приступили к обсуждению того, кто бы мог занять место понтифика.
Ранее KP.RU сообщил, что со смертью папы Римского Франциска было связано одно очень странное предсказание. Оказалось, что нового понтифика могут и не выбрать вовсе. Но тогда начнутся смутные времена для Рима и всего человечества.