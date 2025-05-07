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Вечные огни зажглись в районах Смоленской области

В рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы» мемориальные комплексы в населённых пунктах региона подключены к сетевому газу.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии Дня Великой Победы Вечный огонь в селеи Ершичи загорелся у обелиска 285 советским воинам и партизанам, погибшим в боях с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. А в селе Екимовичи — у братской могилы 1374 советских граждан, расстрелянных гитлеровцами в годы оккупации Смоленщины. Частицу пламени доставили из Сквера Памяти Героев в Смоленске, — написал в своём Телеграм- канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Торжественные церемонии по зажжению Вечных огней объединили жителей сел, участников специальной военной операции, ветеранов и общественников, активистов детских и молодёжных объединерий,-подчеркнул в заключение Василий Анохин.