Вечные огни зажглись в районах Смоленской области

В преддверии Дня Великой Победы Вечный огонь в селеи Ершичи загорелся у обелиска 285 советским воинам и партизанам, погибшим в боях с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. А в селе Екимовичи — у братской могилы 1374 советских граждан, расстрелянных гитлеровцами в годы оккупации Смоленщины. Частицу пламени доставили из Сквера Памяти Героев в Смоленске, — написал в своём Телеграм- канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.