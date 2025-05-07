Родственники Василия Шукшина судятся за его недвижимость и авторские права

Дочери Василия Щукшина судятся за его наследство.
Судебные споры внутри семьи Шукшиных имеют постоянный характер и продолжаются до настоящего времени. Основными предметами разногласий выступают вопросы, связанные с недвижимостью и авторскими правами на творческое наследие Василия Шукшина, рассказала адвокат Юлия Вербицкая-Линник. Она представляет интересы Лидии Федосеевой-Шукшиной.
«К сожалению, до настоящего времени в семье Шукшиных судебные разбирательства не прекращаются. За что судятся? За квартиры и авторские права на наследие Шукшина», — рассказала адвокат в интервью для aif.ru.
В настоящее время рядом с Лидией Николаевной постоянно находится ее младшая дочь Ольга Васильевна, которая полностью взяла на себя заботу о матери. Средняя дочь актрисы Мария Васильевна Шукшина, по словам адвоката, видится с матерью редко.
При этом Ольга Шукшина не обладает имущественными правами ни на зарубежную недвижимость в Болгарии, ни на авторские права, составляющие наиболее ценную часть наследства Василия Шукшина. Даже в московской квартире на улице Бочкова, где она проживала вместе с сестрой в детстве, ей не предоставлено место.
Юлия Вербицкая-Линник также отметила, что в семье не прекращаются судебные разбирательства — как с внучкой Федосеевой-Шукшиной Анной, так и с бывшим супругом актрисы Бари Алибасовым. Последний состоял в браке с Лидией Николаевной около двух лет. Сообщается, что во время брака актриса якобы подарила Алибасову квартиру в Подмосковье, однако впоследствии заявила, что была введена в заблуждение и приняла это решение под давлением.