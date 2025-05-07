Родственники Василия Шукшина судятся за его недвижимость и авторские права

Юлия Вербицкая-Линник также отметила, что в семье не прекращаются судебные разбирательства — как с внучкой Федосеевой-Шукшиной Анной, так и с бывшим супругом актрисы Бари Алибасовым. Последний состоял в браке с Лидией Николаевной около двух лет. Сообщается, что во время брака актриса якобы подарила Алибасову квартиру в Подмосковье, однако впоследствии заявила, что была введена в заблуждение и приняла это решение под давлением.