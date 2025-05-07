Агроном перечислил простые, но действенные методы увеличить урожай картофеля

Существует ряд способов, помогающих увеличить урожай и качество картофеля на участке, при этом главным из них является отслеживание состояния огорода и своевременная прополка. Об этом NEWS.ru рассказал глава Московского союза садоводов, агроном Андрей Туманов. Самый главный — это следить за состоянием огорода и вовремя его пропалывать.
— Если во время цветения вы польете картошку, она поблагодарит вас большим урожаем. А если вы оборвете цветы, ждите прибавки на грядке в 3−5%. Не забывайте, что за вегетационной период нужно провести два-три окучивания, — подчеркнул эксперт.
Туманов уточнил, что картофель нужно вовремя поливать, особенно в засушливую погоду. А чтобы проверить, требуется ли полив, он рекомендует копнуть почву и посмотреть, что там. Если пыль начнет рассыпаться, грядку нужно полить. А если ком земли можно взять в руку, то все хорошо, добавил агроном.
Как писал сайт KP.RU, большинство сортов картофеля, которые числятся в Реестре селекционных достижений, дают в среднем 300 — 350 кг клубней с одной сотки. Однако, есть и такие, урожайность у которых в 2 раза выше. Кроме того, было замечено, что если в каждую лунку с картофелем подсеять по 2 — 3 зернышка гороха, урожай корнеплодов увеличивается в 1,5 раза. Причем без дополнительных подкормок.