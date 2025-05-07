Агроном перечислил простые, но действенные методы увеличить урожай картофеля

Как писал сайт KP.RU, большинство сортов картофеля, которые числятся в Реестре селекционных достижений, дают в среднем 300 — 350 кг клубней с одной сотки. Однако, есть и такие, урожайность у которых в 2 раза выше. Кроме того, было замечено, что если в каждую лунку с картофелем подсеять по 2 — 3 зернышка гороха, урожай корнеплодов увеличивается в 1,5 раза. Причем без дополнительных подкормок.