«Оставила нас»: бывший директор уехавшей в США Орбакайте высказался о ее будущем

Российская эстрадная певица Кристина Орбакайте не общается со своей командой, и бывшие сотрудники артистки узнают о подробностях ее жизни из СМИ. Об этом в среду, 7 мая, заявил бывший директор Орбакайте Александр Качан.
— Я больше не являюсь ее представителем. Она уехала год назад, мы больше не сотрудничаем. Я про Кристину ничего не знаю, она не общается с командой. Обо всем узнаю, как говорят, из газет. Она нас оставила и уехала в Америку, — заявил Качан порталу «Абзац».
По словам продюсера Сергея Дворцова, период, когда Орбакайте могла зарабатывать в России, подошел к концу. Причиной может быть статус иностранного агента артиста Максима Галкина*, мужа матери певицы — Аллы Пугачевой.
30 апреля служба госбезопасности Латвии запретила въезд в республику Кристине Орбакайте и музыканту Горану Бреговичу. У обоих артистов были запланированы концерты в стране, которые должны были состояться этим летом.
По данным СМИ, из-за этого Орбакайте может лишиться трехкомнатной квартиры площадью 100 квадратных метров, расположенной в элитном районе Юрмалы. Жилплощадь досталась певице от Бориса Моисеева, который переписал недвижимость в доме «Ривьера» на ее имя.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.