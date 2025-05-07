«Оставила нас»: бывший директор уехавшей в США Орбакайте высказался о ее будущем

— Я больше не являюсь ее представителем. Она уехала год назад, мы больше не сотрудничаем. Я про Кристину ничего не знаю, она не общается с командой. Обо всем узнаю, как говорят, из газет. Она нас оставила и уехала в Америку, — заявил Качан порталу «Абзац».