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Ограничения в Москве 9 мая: транспорт, связь, интернет и движение

9 мая в Москве из-за Парада Победы перекроют центральные улицы и частично закроют некоторые станции метро. Как изменится схема движения и чего ждать москвичам — читайте в материале Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

9 мая 2025 года в Москве состоятся торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В связи с проведением парада и другими праздничными мероприятиями в столице будут введены масштабные ограничения движения транспорта, работы метро и доступа к некоторым улицам и пешеходным зон. Ниже — подробности по всем ключевым направлениям.

Дороги и автомобильное движение

С 5:00 утра 9 мая вводятся масштабные перекрытия центральных улиц столицы. На ряде участков движение будет ограничено до окончания всех мероприятий.
Список ключевых перекрытий:

  • С 5:00 до 8:00:
    1-я Тверская-Ямская, Оружейный переулок, Новинский бульвар, Волгоградский проспект.

  • С 5:30 и до окончания мероприятий:
    Гашека, Моховая, Петровка, Пречистенская, Солянка, Тверская улица, Оружейный переулок, Кадашевская и Котельническая набережные.

  • С 10:00 и до окончания мероприятий:
    2-я Брестская улица, Большая Якиманка, Новый Арбат, Волгоградский проспект, Садовое кольцо.

Парковка автомобилей на участках перекрытий будет запрещена с 10:00 7 мая до 13:00 9 мая. Нарушителей могут эвакуировать.

В эти часы возможны затруднения при передвижении на личном транспорте и такси. Власти рекомендуют заранее планировать маршруты.

Метро и МЦК

9 мая на выход будут закрыты следующие станции метро: «Александровский сад», «Арбатская», «Боровицкая», «Библиотека им. Ленина», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции». Эти станции будут работать только на вход и пересадку.

Также возможны ограничения на других центральных станциях: «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка», «Китай-город».

Наземный транспорт

С 05:00 до 08:00 и далее с 09:30 до конца перекрытий:

  • Скорректируют маршруты автобусов и наземного транспорта.

  • Трамваи между станцией метро «Пролетарская» и Абельмановской заставой ходить не будут.

Некоторые пешеходные переходы в районе проведения парада будут закрыты.

Такси, каршеринг, электросамокаты и велосипеды

Также 9 мая в Москве будут введены ограничения на движение такси, каршеринга и аренды электросамокатов. В некоторых зонах города будет запрещено начинать и завершать аренду транспортных средств. Для быстрой эвакуации велосипедов будут дежурить сотрудники проката.

Во время проведения мероприятий будет закрыт проезд в зонах движения военной техники, сообщает дептранс столицы.

Вместо такси и каршеринга рекомендуется использовать метро, учитывая временные ограничения на другие виды транспорта.

Ограничения доступа

9 мая нельзя будет попасть в Московский Кремль. Также могут быть введены временные ограничения на территории Александровского сада.

Банки и Система быстрых платежей (СБП)

В Москве и Подмосковье введены ограничения на мобильный интернет. Как сообщили в «Сбере» и ВТБ, это может повлиять на работу банкоматов, POS-терминалов и банковских приложений. Также возможны сбои при переводах через Систему быстрых платежей. Клиентам рекомендуют пользоваться Wi-Fi и, при необходимости, повторять операции позже.

Что может быть недоступно:

  • Банковские приложения;

  • Часть банкоматов и POS-терминалов;

  • Оплата через СБП;

  • Онлайн-переводы и оплата картами в магазинах.

Связь и мобильный интернет

В связи с обеспечением безопасности праздничных мероприятий, начиная с 5 мая в Москве возникли проблемы с мобильным интернетом. Ожидается, что проблемы с интернет-соединением могут продолжаться до 10 мая.

  • Ограничения носят временный характер и касаются мобильной связи.

  • Горожанам рекомендуют при необходимости пользоваться Wi-Fi.

  • РСЧС подтвердил, что меры связаны с обеспечением безопасности.

Операторы связи рекомендуют использовать функцию VoLTE в настройках смартфона.

Рекомендации для жителей и гостей города

  • По возможности, откажитесь от поездок на личном транспорте в центр города.

  • Используйте общественный транспорт, особенно метро, для передвижения по городу.

  • Заранее планируйте маршруты и учитывайте возможные изменения в работе транспорта.

  • Следите за обновлениями на официальных ресурсах, таких как mos.ru и Департамент транспорта Москвы.