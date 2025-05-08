Ограничения в Москве 9 мая: транспорт, связь, интернет и движение

В Москве и Подмосковье введены ограничения на мобильный интернет. Как сообщили в «Сбере» и ВТБ, это может повлиять на работу банкоматов, POS-терминалов и банковских приложений. Также возможны сбои при переводах через Систему быстрых платежей. Клиентам рекомендуют пользоваться Wi-Fi и, при необходимости, повторять операции позже.