Ограничения в Москве 9 мая: транспорт, связь, интернет и движение

9 мая 2025 года в Москве состоятся торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В связи с проведением парада и другими праздничными мероприятиями в столице будут введены масштабные ограничения движения транспорта, работы метро и доступа к некоторым улицам и пешеходным зон. Ниже — подробности по всем ключевым направлениям.
Дороги и автомобильное движение
С 5:00 утра 9 мая вводятся масштабные перекрытия центральных улиц столицы. На ряде участков движение будет ограничено до окончания всех мероприятий.
Список ключевых перекрытий:
- С 5:00 до 8:00:
1-я Тверская-Ямская, Оружейный переулок, Новинский бульвар, Волгоградский проспект.
С 5:30 и до окончания мероприятий:
Гашека, Моховая, Петровка, Пречистенская, Солянка, Тверская улица, Оружейный переулок, Кадашевская и Котельническая набережные.
С 10:00 и до окончания мероприятий:
2-я Брестская улица, Большая Якиманка, Новый Арбат, Волгоградский проспект, Садовое кольцо.
В эти часы возможны затруднения при передвижении на личном транспорте и такси. Власти рекомендуют заранее планировать маршруты.
Метро и МЦК
9 мая на выход будут закрыты следующие станции метро: «Александровский сад», «Арбатская», «Боровицкая», «Библиотека им. Ленина», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции». Эти станции будут работать только на вход и пересадку.
Также возможны ограничения на других центральных станциях: «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка», «Китай-город».
Наземный транспорт
С 05:00 до 08:00 и далее с 09:30 до конца перекрытий:
Скорректируют маршруты автобусов и наземного транспорта.
Трамваи между станцией метро «Пролетарская» и Абельмановской заставой ходить не будут.
Некоторые пешеходные переходы в районе проведения парада будут закрыты.
Такси, каршеринг, электросамокаты и велосипеды
Также 9 мая в Москве будут введены ограничения на движение такси, каршеринга и аренды электросамокатов. В некоторых зонах города будет запрещено начинать и завершать аренду транспортных средств. Для быстрой эвакуации велосипедов будут дежурить сотрудники проката.
Вместо такси и каршеринга рекомендуется использовать метро, учитывая временные ограничения на другие виды транспорта.
Ограничения доступа
9 мая нельзя будет попасть в Московский Кремль. Также могут быть введены временные ограничения на территории Александровского сада.
Банки и Система быстрых платежей (СБП)
В Москве и Подмосковье введены ограничения на мобильный интернет. Как сообщили в «Сбере» и ВТБ, это может повлиять на работу банкоматов, POS-терминалов и банковских приложений. Также возможны сбои при переводах через Систему быстрых платежей. Клиентам рекомендуют пользоваться Wi-Fi и, при необходимости, повторять операции позже.
Что может быть недоступно:
Банковские приложения;
Часть банкоматов и POS-терминалов;
Оплата через СБП;
Онлайн-переводы и оплата картами в магазинах.
Связь и мобильный интернет
В связи с обеспечением безопасности праздничных мероприятий, начиная с 5 мая в Москве возникли проблемы с мобильным интернетом. Ожидается, что проблемы с интернет-соединением могут продолжаться до 10 мая.
Ограничения носят временный характер и касаются мобильной связи.
Горожанам рекомендуют при необходимости пользоваться Wi-Fi.
РСЧС подтвердил, что меры связаны с обеспечением безопасности.
Операторы связи рекомендуют использовать функцию VoLTE в настройках смартфона.
Рекомендации для жителей и гостей города
По возможности, откажитесь от поездок на личном транспорте в центр города.
Используйте общественный транспорт, особенно метро, для передвижения по городу.
Заранее планируйте маршруты и учитывайте возможные изменения в работе транспорта.
Следите за обновлениями на официальных ресурсах, таких как mos.ru и Департамент транспорта Москвы.