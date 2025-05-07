На Ставрополье расскажут о подвигах 15 педагогов в годы ВОВ

В пресс-службе также отметили, что патриотические видеоролики педагогов-героев будут выходить в социальных сетях. Пользователи узнают об учителях, которые строили мосты под огнем, находились на полях сражений под Сталинградом, повторили подвиг Александра Матросова, спасли сотни воспитанников детского дома для инвалидов и обеспечили пеший переход детей и подростков в советский тыл через линию фронта.