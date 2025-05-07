На Ставрополье расскажут о подвигах 15 педагогов в годы ВОВ

ПЯТИГОРСК, 7 мая — РИА Новости. Истории о подвигах 15 педагогов в годы Великой Отечественной войны расскажут на Ставрополье в Центре Знаний «Машук», сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе центра.
«В Год защитника Отечества и в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Центр знаний “Машук” представляет уникальный проект “Подвиг учителя”… В День Победы, 9 мая, я расскажу первую историю, посвященную Петру Дроздову — учителю математики, который проявил настоящее мужество и героизм при создании единственной транспортной артерии в условиях блокады Ленинграда, известной как “Дорога жизни”, -рассказал корреспонденту РИА Новости генеральный директор Центра знаний “Машук” Антон Сериков.
В пресс-службе также отметили, что патриотические видеоролики педагогов-героев будут выходить в социальных сетях. Пользователи узнают об учителях, которые строили мосты под огнем, находились на полях сражений под Сталинградом, повторили подвиг Александра Матросова, спасли сотни воспитанников детского дома для инвалидов и обеспечили пеший переход детей и подростков в советский тыл через линию фронта.
Проект «Подвиг учителя» реализуется совместно с участниками Всероссийской историко-просветительской программы Музея Победы «Школьный музей Победы».
Центр знаний «Машук» — всероссийский центр подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования, молодежной политики и воспитательной работы, расположенный в Пятигорске, у подножия горы «Машук». Центр знаний был открыт в августе 2022 года и стал одним из первых трех круглогодичных молодежных образовательных центров. Является совместным образовательным проектом Российского общества «Знание» и Росмолодёжи.