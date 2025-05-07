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СГБ Грузии назвала ложными сообщения США об угрозе взрыва бомб в ТЦ Тбилиси

Дипмиссия США в Грузии предупредила своих сотрудников о возможных взрывах в трех торговых центрах в Тбилиси.

Источник: Комсомольская правда

Посольство Соединенных Штатов в Грузии сообщило об угрозе взрыва бомб в трех торговых центрах на территории Тбилиси. Заявление опубликовано на сайте американской дипмиссии.

«Посольству США стало известно об угрозах взрыва в трех торговых центрах Тбилиси. Региональное управление безопасности посольства в Тбилиси рекомендовало всем сотрудникам избегать этих мест до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

Как сообщили представители дипмиссии США в Грузии, дополнительная информация, касающаяся угрозы взрыва в торговых центрах Тбилиси, будет опубликована после ее появления в распоряжении посольства.

Однако позднее Служба Госбезопасности Грузии выпустила сообщение, в котором назвала эти сообщения ложными. Ведомство попросило иностранные диппредставительства «быть внимательными в своих публичных высказываниях и координировать заявления с соответствующими органами».

Ранее KP.RU сообщал, что в центре Тбилиси произошел сильный пожар 30 апреля. Огонь охватил вещевой рынок у станции метро «Вокзальная площадь». Пострадавших в результате инцидента не было.