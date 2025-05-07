Ученые опровергли существование новой болезни мозга в Канаде

Канадские ученые опровергли существование загадочной болезни мозга, которая ранее якобы поразила несколько сотен человек в провинции Нью-Брансуик.
Ученые опубликовали результаты исследования в медицинском журнале JAMA Neurology. В них они отмечают, что поперечное исследование, включавшее 14 пациентов с повторными независимыми клиническими оценками и 11 с невропатологическими диагнозами, не обнаружило никаких признаков нового заболевания.
Эксперты утверждают, что у всех пациентов, которые якобы страдали от загадочной болезни, были обнаружены неврологические состояния, хорошо известные и неверно диагностированные ранее. В том числе у них были выявлены распространенные нейродегенеративные заболевания, функциональные неврологические расстройства, черепно-мозговые травмы и метастатический рак.
По словам ученых, вероятность вины за состояние пациентов якобы новой болезни составляет менее 0,001%.
Напомним, о новой неврологической болезни в Нью-Брансуике заговорили в 2019 году. Между тем ни одного описания случая до сих пор опубликовано не было.
В конце 2024 года глава провинции Сьюзан Холт попросила Федеральное агентство здравоохранения изучить распространяющуюся в регионе болезнь.
Ранее американские ученые выдвинули гипотезу, согласно которой после 49 лет мозг человека может заставить тело меньше двигаться.