Ученые опровергли существование новой болезни мозга в Канаде

Эксперты утверждают, что у всех пациентов, которые якобы страдали от загадочной болезни, были обнаружены неврологические состояния, хорошо известные и неверно диагностированные ранее. В том числе у них были выявлены распространенные нейродегенеративные заболевания, функциональные неврологические расстройства, черепно-мозговые травмы и метастатический рак.