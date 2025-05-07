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Белоусов: Россия отразила атаки беспилотников ВСУ

Министр обороны РФ отметил, что атаки украинских беспилотников уже «без сомнения» отбиты.

Источник: Аргументы и факты

Россия отразила атаки украинских беспилотников, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Без всякого сомнения. Уже отбились», -цитирует его Life.ru.

Днем 7 мая в российском военном ведомстве сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили за сутки 524 украинских БПЛА.

Также стало известно, что ВС РФ перехватили пять украинских управляемых ракет «Нептун».

Во второй половине дня в среду мэр Москвы заявил о нескольких сбитых дронах ВСУ, направлявшихся к столице.

В частности, о двух последних сбитых беспилотниках градоначальник сообщил в 21:51.