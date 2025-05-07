Стало известно, какие страны закрыли воздушное пространство для борта Фицо

Воздушное пространство для пролета правительства Словакии в Россию ограничили три европейские страны — Латвия, Литва и Эстония. Об этом в среду, 7 мая, сообщили в Pravda.
— Министерство иностранных дел Латвии в среду подтвердило, что пролет через свое воздушное пространство Рига запретила. Заявление нам предоставило посольство Латвии в Вене. Такие же решения приняли Литва и Эстония, — утверждают в издании.
Ранее стало известно, что литовская сторона приняла решение ограничить возможность пролета в небе над страной самолету президента Сербии Александра Вучича.
Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, решение правительств Польши и стран Прибалтики о закрытии воздушного пространства для Вучича и Фицо является проявлением абсурдной русофобской политики.
Также высказался и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он считает назвал позором закрытие воздушного пространства европейскими странами для желающих попасть в Москву к 9 мая.