Мерц назвал Россию крупнейшей угрозой для безопасности Европы

Россия остается и в обозримом будущем останется самой большой угрозой для европейской безопасности. Об этом в среду, 7 мая, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
— Россия остается и в обозримом будущем останется самой большой угрозой для нашей безопасности. Она остается угрозой для евроатлантических отношений, — подчеркнул политик в ходе пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Он также обратил внимание на то, что европейскую систему сдерживания и обороноспособность необходимо оперативно укрепить, трансляцию пресс-конференции вел местный телеканал Welt.
6 мая лидера христианских демократов Фридриха Мерца со второй попытки избрали канцлером Германии. Политик набрал 325 голосов парламентариев при 316 необходимых. Ранее стало известно, что Мерц не набрал достаточно голосов для избрания канцлером в первом туре голосования — тогда за него проголосовали 310 человек.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поражение Мерца на выборах в бундестаг не повлияет на антироссийскую риторику европейских политиков. Песков отметил, что общий курс Европы в этом вопросе остается неизменным.