Мерц назвал Россию крупнейшей угрозой для безопасности Европы

6 мая лидера христианских демократов Фридриха Мерца со второй попытки избрали канцлером Германии. Политик набрал 325 голосов парламентариев при 316 необходимых. Ранее стало известно, что Мерц не набрал достаточно голосов для избрания канцлером в первом туре голосования — тогда за него проголосовали 310 человек.