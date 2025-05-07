Бледанс рассказала, что получила психосоматическое расстройство из-за возраста

— У меня были серьезные переживания на эту тему: накануне 50-летия я даже чуть в больницу не загремела. Психосоматическое расстройство спровоцировало проблему: заклинило шею, чем только я ее не лечила — и иголками, и прочим. Вылечила. И как отрезало — взяла и решила, что переживать больше не буду, потому что себе дороже. Ну да, иногда смотришь и думаешь: в этом местечке 20 лет назад было немного получше. Но и сейчас хорошо. В общем, как-то достаточно спокойно отношусь — не переживаю точно, — поделилась актриса.