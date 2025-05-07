Суд в Москве ликвидировал «Узбекскую национально-культурную автономию»

В Москве суд принял решение о ликвидации региональной общественной организации «Узбекская национально-культурная автономия в городе Москве». Это решение было принято по иску Министерства юстиции Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС, решение суда оказалось в распоряжении журналистов агентства.
Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, организация была зарегистрирована в 2015 году.
По информации Министерства юстиции Российской Федерации, организация не находится по адресу, указанному в учредительных документах, и её реальное местонахождение не может быть установлено. Кроме того, в уставе организации содержатся положения, которые противоречат законодательству. На сайте «Узбекской национально-культурной автономии в городе Москве» говорится, что организация действовала для сохранения традиций узбеков в РФ, содействовала социокультурной адаптации трудовых мигрантов в России и занималась профилактикой экстремизма.
Организация не предоставляет в Министерство юстиции отчёты о своей деятельности, а также данные о персональном составе руководящих органов, документы о расходовании денежных средств и использовании имущества. Отмечается, что Минюст неоднократно отправлял организации предупредительные письма, но ответа ведомство так и не получило.
Ранее KP.RU сообщил, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил проверить деятельность экс-главы узбекской диаспоры Исмаилова. Причиной для проверки стали слова Исмаилова.