Суд в Москве ликвидировал «Узбекскую национально-культурную автономию»

По информации Министерства юстиции Российской Федерации, организация не находится по адресу, указанному в учредительных документах, и её реальное местонахождение не может быть установлено. Кроме того, в уставе организации содержатся положения, которые противоречат законодательству. На сайте «Узбекской национально-культурной автономии в городе Москве» говорится, что организация действовала для сохранения традиций узбеков в РФ, содействовала социокультурной адаптации трудовых мигрантов в России и занималась профилактикой экстремизма.