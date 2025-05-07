Росавиация: аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский возобновляют работу

Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский возобновляют работу после открытия воздушного пространства вокруг них. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
«В связи с открытием воздушного пространства вокруг Домодедово, Внуково и Жуковского (Раменское) эти аэропорты начинают прием и выпуск самолетов», — говорится в сообщении.
При этом представители Росавиации отметили, что временные ограничения на работу продолжают действовать в аэропорту Шереметьево. Напомним, что ранее аэропорты по всей стране столкнулись с массовыми отменами рейсов и задержками в их отправлении.
Ранее KP.RU сообщал, что временные ограничения на работу были введены в международном аэропорту Курумоч в Самаре вечером в среду, 7 мая. Запрет на прием и выпуск воздушных судов был установлен в целях обеспечения безопасности для гражданских рейсов.