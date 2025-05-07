БМПТ «Терминатор» впервые примет участие в Параде Победы в Ростове-на-Дону

Как отмечает издание, техника станет одной из ключевых новинок торжественного шествия. Сейчас «Терминаторы» активно применяются в зоне специальной военной операции, где успешно помогают российским штурмовым группам подавлять укреплённые позиции противника. В ежедневных сводках Минобороны регулярно упоминаются эпизоды с их участием.