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БМПТ «Терминатор» впервые примет участие в Параде Победы в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону на Параде Победы впервые покажут боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Об этом сообщает RG.ru.

Источник: Life.ru

Как отмечает издание, техника станет одной из ключевых новинок торжественного шествия. Сейчас «Терминаторы» активно применяются в зоне специальной военной операции, где успешно помогают российским штурмовым группам подавлять укреплённые позиции противника. В ежедневных сводках Минобороны регулярно упоминаются эпизоды с их участием.

БМПТ построена на базе танка Т-90А. Машина оснащена необитаемым боевым модулем, включающим две автоматические пушки калибра 30 мм, крупнокалиберный пулемёт, два автоматических гранатомёта, а также противотанковые управляемые ракеты. Защитные свойства обеспечиваются комбинированной бронёй с установленными модулями динамической защиты «Реликт».

Для зрителей парада это будет уникальная возможность впервые увидеть вблизи одну из самых технологически продвинутых российских бронемашин.

Ранее сообщалось, что из-за праздничных мероприятий ко Дню Победы в Москве будут введены временные ограничения для такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов на некоторых улицах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов.