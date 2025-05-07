БМПТ «Терминатор» впервые примет участие в Параде Победы в Ростове-на-Дону

Как отмечает издание, техника станет одной из ключевых новинок торжественного шествия. Сейчас «Терминаторы» активно применяются в зоне специальной военной операции, где успешно помогают российским штурмовым группам подавлять укреплённые позиции противника. В ежедневных сводках Минобороны регулярно упоминаются эпизоды с их участием.
БМПТ построена на базе танка Т-90А. Машина оснащена необитаемым боевым модулем, включающим две автоматические пушки калибра 30 мм, крупнокалиберный пулемёт, два автоматических гранатомёта, а также противотанковые управляемые ракеты. Защитные свойства обеспечиваются комбинированной бронёй с установленными модулями динамической защиты «Реликт».
Для зрителей парада это будет уникальная возможность впервые увидеть вблизи одну из самых технологически продвинутых российских бронемашин.
Ранее сообщалось, что из-за праздничных мероприятий ко Дню Победы в Москве будут введены временные ограничения для такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов на некоторых улицах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов.