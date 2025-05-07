Ряд аэропортов Москвы полностью возобновили работу

Ранее в целях повышения безопасности авиасообщения в России временно ввели ограничения на работу ряда аэропортов. Под особым режимом оказались ключевые воздушные гавани Москвы — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, а также аэропорты Сочи, Казани и других городов. Эти меры привели к сбоям в расписании: многие рейсы задержали или отменили.