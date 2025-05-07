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Ряд аэропортов Москвы полностью возобновили работу

Аэропорты Москвы Домодедово, Жуковский и Внуково возобновили работу, которая была приостановлена из-за соображений безопасности. Воздушные гавани начинают прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Только в Шереметьево пока распространяются ограничения.

Аэропорты Москвы Домодедово, Жуковский и Внуково возобновили работу, которая была приостановлена из-за соображений безопасности. Воздушные гавани начинают прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения на полёты сняты в воздушном пространстве вокруг аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковского (Раменское). Однако на аэропорт Шереметьево пока распространяются ограничения», — отмечает представитель Росавиации в своем telegram-канале.

Ранее в целях повышения безопасности авиасообщения в России временно ввели ограничения на работу ряда аэропортов. Под особым режимом оказались ключевые воздушные гавани Москвы — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, а также аэропорты Сочи, Казани и других городов. Эти меры привели к сбоям в расписании: многие рейсы задержали или отменили.