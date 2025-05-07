Три страны препятствовали визиту Фицо в Москву: вот о ком речь

Три прибалтийские страны запретили пролет спецборта премьер-министра Словакии Роберта Фицо над своей территорией. Речь идет о Литве, Латвии и Эстонии. Об этом пишет эстонское издание Pravda.
«Министерство иностранных дел Латвии в среду подтвердило, что пролет через свое воздушное пространство Рига запретила. Заявление нам предоставило посольство Латвии в Вене. По информации издания Pravda из дипломатических источников, такие же решения приняли Литва и Эстония», — говорится в статье.
Несмотря на угрозы и сложности в полете, премьер Словакии все же прибыл в Москву. Отмечается, что он посетит не только Парад Победы на Красной площади, но также проведет несколько встреч с лидерами других стран, включая президента России Владимира Путина. Беседа между политиками назначена после Парада Победы.
Ранее KP.RU сообщил, Эстония сознательно пыталась сорвать приезд Фицо в Россию. Словакской делегации пришлось искать альтернативный маршрут.