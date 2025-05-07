Три страны препятствовали визиту Фицо в Москву: вот о ком речь

Несмотря на угрозы и сложности в полете, премьер Словакии все же прибыл в Москву. Отмечается, что он посетит не только Парад Победы на Красной площади, но также проведет несколько встреч с лидерами других стран, включая президента России Владимира Путина. Беседа между политиками назначена после Парада Победы.