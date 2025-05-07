Домодедово, Внуково и Жуковский возобновили работу, в небе — очередь из рейсов

«В связи с открытием воздушного пространства вокруг Домодедово, Внуково и Жуковского эти аэропорты начинают приём и выпуск самолётов», — подчеркнули в федеральном агентстве.
После возобновления работы аэропортов в воздушном пространстве Москвы и Подмосковья образовалась очередь из более чем 22 самолётов, сообщает SHOT.
Напомним, серия атак украинских БПЛА вызвала масштабные сбои в работе ведущих аэропортов России. В Домодедово были задержаны десятки рейсов, во Внуково пассажиры ожидали вылета до 12 часов. Схожая ситуация сложилась и в аэропортах других крупных городов.